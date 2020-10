Parques municipais voltam a funcionar em Rio Branco; veja limitações

Os parques municipais da cidade de Rio Branco, voltam a funcionar em horário normal, porém com normas específicas e cumprindo todo o protocolo exigido para o covid 19.

De acordo com o médico Osvaldo de Souza Leal, coordenador do Comitê Municipal de Combate à Pandemia do novo coronavírus, a resolução dos parques permite a utilização dos espaços dentro das regras sanitárias de uso obrigatório de máscara, distanciamento mínimo de 2 metros e higienização das mãos.

A medida entrou em vigor na última segunda-feira (12) e segundo o secretário de meio ambiente da cidade, Aberson Carvalho, o horto florestal que recebe em média 2 mil pessoas diariamente reabre nesta quarta-feira (14), em razão de adaptações para essa nova organização.

“Mesmo com a liberação vamos ter algumas restrições como: quantitativo de pessoas, aferição de temperatura e também a higienização com álcool em gel”, destacou Aberson.

O secretário explicou ainda que no espaço serão permitidas somente 300 pessoas por vez. Nesse período, o Horto Florestal só vai receber pessoas pela entrada principal e de forma individualizada.

A Vigilância Sanitária e o município entendem que ainda não é o momento de liberar os playgrounds no horto, a ala dos brinquedos e a academia comunitária por conta da segurança sanitária da população.

Carvalho esclareceu ainda que o Parque Chico Mendes está em reforma e, em virtude da pandemia sofreu um atraso no cronograma de entrega. “Sabemos a importância dele, porém se trata de um espaço público que precisa passar por uma adaptação, principalmente por que é frequentado por um expressivo número de crianças. Estamos providenciando a reforma”, afirmou.