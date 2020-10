Durante patrulhamento no bairro Belo Jardim, PMs recuperaram um celular e prenderam o suspeito do roubo em flagrante.

Os militares foram acionados por um homem que teve o celular roubado ,mediante ameaças.

De posse das informações do suspeito, os policiais realizaram buscas nas proximidades logrando êxito na recuperação do bem e prisão do autor. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes.