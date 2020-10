Jenilson defende escola específica para alavancar setor rural do Acre     

O deputado Jenilson Leite disse nesta quarta-feira (14) que no ano passado apresentou o PL criando a “Escola do Produtor Rural” com objetivo de melhorar o setor produtivo preparando os jovens do campo para esse segmento.

Ele discorreu sobre a falta da produção vegetal permanente para resgatar o debate. “Nosso setor produtivo voltado para a agricultura ainda não avançou”, disse.

O propósito do PL é levar conhecimento através da escola que em geral prepara o jovem para seguir na vida urbana e não rural. “É necessário mudar o conceito de produzir na nossa zona rural”, disse, afirmando que o Acre tem aptidão para várias culturas.

Leite considera que a quebra de paradigmas é que irá promover esses avanços. “Fomos superados por outros Estados. Não produzimos algumas culturas porque o produtor não se adaptou para ser competitivo”, afirmou.