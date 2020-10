Prefeitura de Rio Branco dá posse a 22 novos conselheiros do Fundeb

Os novos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dos Profissionais da Educação tomaram posse na manhã desta quinta-feira, 8, no jardim da Prefeitura de Rio Branco.

A cerimônia de posse dos 22 conselheiros reuniu representantes da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, além de alunos e pais de alunos.

Na oportunidade, a secretária de Educação do Município, Vômea Maria Araújo, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e destacou que é por meio de uma educação de qualidade que se promove a cidadania igualitária.

“Estamos dando posse ao novo colegiado do Fundeb para o biênio 2020/2022, que é formado por várias entidades da sociedade civil e que tem como principal função fiscalizar e acompanhar os investimentos na área da Educação Pública. Toda prestação de conta relacionada a esses investimentos passa pela análise e aprovação deste conselho, essencial para continuarmos fazendo o melhor para as nossas crianças e pela educação da nossa cidade”, disse Vômea.

Entre os novos integrantes do conselho há professores, estudantes, gestores e pais de alunos de escolas da rede municipal de ensino, além de representantes do Conselho Tutelar.

“Cabe prioritariamente ao conselho verificar se os recursos do Fundeb estão sendo aplicados e utilizados como a legislação determina. Para isso, são feitas visitas e inspetorias in loco em escolas, que receberam materiais didáticos e toda e qualquer unidade de ensino que tenha comprado e financiado algo com verbas do Fundo, pelos conselheiros”, explicou a nova presidente do conselho Júlia Ferreira Silva.

Na solenidade os 22 conselheiros, sendo 11 titulares e suplentes assinaram a ata de convocação de posse. Um dos empossados foi Rosangela Gomes Bezerra Souza, que é mãe de alunos e representa a categoria pais de aluno. “Minha intenção é somar e exercer meu papel de cidadão”, destacou.