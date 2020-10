Homens são presos no Sul da Bahia acusados de golpes no Acre e MG

Do Teixeira Hoje

Policiais da Cipe-Mata Atlântica e Polícia Rodoviária Estadual (PRE), prenderam nesta quarta-feira, 7 de outubro, na cidade de Lajedão, ciganos acusados de aplicar golpes em fazendeiros do Acre, de Montes Claros-MG., e no extremo sul baiano.

As prisões dos acusados tinham sido decretadas pela Justiça e os mandados foram cumpridos em residências diferentes da cidade. Os dois vão responder pelo crime de estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal Brasileiro (CPB).

Contra um deles, que é natural de Medeiros Neto, existiam sete mandados de prisão expedidos pela justiça de Teófilo Otoni-MG. Outro tinha em seu desfavor um pedido de prisão expedido pela justiça do Acre.

Os dois são acusados de fazer parte de uma quadrilha que aplicou golpes no Acre em 2018 dando um prejuízo a fazendeiros de mais de R$ 1,5 milhão. O caso ocorreu em Porto Acre, interior do estado. Um grupo de 16 pecuaristas vendeu gado para os integrantes da quadrilha que se diziam empresários do Ceará.

“Teve gente que vendeu R$ 150 mil e R$ 200 mil de gado. Eu vendi apenas 25 cabeças, um prejuízo de R$ 30 mil. Como foi esse amigo que indicou e tinha vendido terra e gado, todos nós fizemos a venda fiado tranquilamente. No dia 3, eles pegaram todo o gado e venderam. No amanhecer do dia 4 já não estavam mais aqui e sumiram todos”, disse o fazendeiro Jonh Mendes Deocleciano ao G1.

Em Montes Claros-MG., segundo a polícia, o prejuízo ultrapassou R$ 2 milhões.

