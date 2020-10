Energisa divulga WhatsApp para emergências em caso de tempestades no Acre   

A Energisa Acre alerta a população sobre como agir em caso de interrupção de energia elétrica durante esse período em que temporais e vendavais são bastante comuns em todo o Estado.

A combinação de vento forte e chuva geralmente resultam em casos de quedas de árvores, deslizamento de terras e objetos que são lançados sobre a rede de distribuição, causando o rompimento de cabos de energia e a queda de postes.

Quando isso acontece, o fornecimento pode ser interrompido. Para assegurar que o restabelecimento com mais rapidez, o cliente deve entrar em contato com a distribuidora através dos canais de atendimento da Distribuidora que são o Call Center 0800 647 7196, ligação gratuita e 24 horas, e pelo Whatsapp Gisa 68.99233-0341.

O diretor técnico e comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, destaca a importância de informar o endereço exato, ponto de referência e o número da unidade consumidora. “Com essas informações as equipes são deslocadas para resolver a ocorrência com maior agilidade”, explicou.

Além disso, a Energisa Acre possui equipes de monitoramento da previsão do tempo e em caso de temporais, estabelece um plano de resposta para atender as possíveis ocorrências, inclusive as emergenciais.

Para amenizar esses transtornos, a empresa investe constantemente na modernização e manutenção do sistema elétrico.