Diocese de Rio Branco intensifica  campanha missionária em outubro     

Para a Diocese de Ro Branco, outubro é o ´Mês Missionário´. Nesse sentido, em 2020 a campanha tem como tema: ‘A vida é missão’ e como lema ‘Eis-me aqui, envia-me’ (Is 6,8), segundo divulgou a Diocese.

A coordenação realiza as atividades do Mês Missionário junto com as Pontifícias Obras Missionárias (POM), a Comissão para a Amazônia e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional.

“A campanha convida todos para serem discípulos missionários e sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária, principalmente, neste atual momento, onde passamos pela pandemia da Covid-19, a qual mudou completamente as relações humanas”, pede a Diocese.