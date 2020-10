Previsão até dia 15/10  indica que vai chover pouco no Acre     

Até o próximo dia 15 o prognóstico indica previsão de chuva com volume acumulado de até 50 milímetros de chuva no Acre.

A região Oeste do estado deverá concentrar até 50 mm de chuva prevista para a semana, com um indicativo de anomalia negativa, onde as chuvas deverão ficar abaixo da normalidade para o período, tendo uma maior intensidade em Porto Walter.

O Leste do estado deverá concentrar até 50 mm de precipitação acumulada, indicando também anomalia negativa, onde as chuvas deverão ficar abaixo da normalidade para o mesmo período, já com maior intensidade em Capixaba e Plácido de Castro.