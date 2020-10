Parceria Sipam e Governo do Acre leva internet à comunidade remota do Antimary     

Moradores da Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai), da Floresta do Antimary, em Sena Madureira, agora contam com acesso à internet.

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) realizou, no início de outubro, a instalação de uma antena de comunicação via satélite por solicitação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Acre (Sema).

Mais de 50 famílias da Floresta do Antimary e do projeto de assentamento Edilza Carneiro serão beneficiados pela antena disponibilizada pelo Censipam. Agentes de fiscalização ambiental também poderão utilizar o equipamento durante ações na região.

O secretário de Meio Ambiente de Sena Madureira, Israel Milani, disse que o acesso à internet estava entre as principais reivindicações da comunidade. “Conseguimos parceria com o Censipam e instalamos internet dentro dessas unidades avançadas do meio ambiente. Com a implementação da internet, a comunidade vai ter acesso à informação”, disse o secretário.

“Com a internet, o serviço público pode estar presente, realizar atendimentos, mutirões com acesso direto pela internet, fazer pesquisas e facilita também os órgãos de comando e controle para fazer busca ativa de dados georreferenciados”, completou.

O secretário afirmou que o próximo passo é a instalação de computadores e a possibilidade de ensino à distância.