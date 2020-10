Ministro divulga  imagens inéditas das obras finais da Ponte do Madeira e garante Bolsonaro na inauguração           

O ministro da Infraestutura, Tarcísio Gomes, afirmou neste sábado (10) que o presidente Jair Bolsonaro entregará em dezembro a ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã (RO), obra que significa a redenção econômica do Acre pela via rodoviária. Gomes lembrou de sua visita às obras na primeira semana de outubro divulgando imagens inéditas do trabalho que vem sendo realizado nos detalhes finais da ponte.

“Há uma semana estivemos na ponte do Abunã, quando a laje da galeria estava sendo concretada. Hoje, estamos concluindo o aterro, concretando travessas e lançando a base de brita graduada”, disse.

E completou: “O Presidente @jairbolsonaro vai entregar a obra em dezembro. Bom fim de semana e bom feriado”.