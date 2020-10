Levantamento mostra 3 candidatos do Acre com multas ambientais nestas eleições     

Divulgado nesta quinta-feira (8) o levantamento da Agência Pública mostra que o Acre tem três candidatos multados por crimes ambientais concorrendo nos municípios de Feijó, Jordão e Acrelândia.

A Agência Pública informa que, entre outros acessos, obteve os dados usando download da relação de multas aplicadas pelo Ibama nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e de bases do repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (com o resultado das eleições de 2016 e dados dos candidatos em 2020).

Mas a situação é bem maior: 118 candidatos a prefeito e vice-prefeito em municípios da Amazônia que vão disputar as eleições no dia 15 de novembro estão multados pelo Ibama. São irregularidades como desmate, queimadas e outros. Não foram divulgados nomes ou outros detalhes sobre os candidatos.

O levantamento da AP pode ser acessado aqui

https://apublica.org/2020/10/na-amazonia-118-politicos-com-multas-ambientais-concorrem-as-eleicoes/