Denúncia ambiental revela à PM ramal devastado por extração de madeira e queimadas no Juruá       

Ao conferir denúncia de extração ilegal de madeira no Ramal do Manán, em Cruzeiro do Sul, policiais militares constaram que a região vem sendo duramente prejudicada por esse crime.

“Com muita dificuldade de acesso a GU Ambiental conseguiu chegar até o final do ramal e durante o percurso foi constatado muitos ponto de desmatamento, queimadas e madeira serrada agrupada esperando ser transportanda”, relatou o comando do 6o BPM.

Após as constatações, foi feita a apreensão de 30m³ de madeira, entre peças e tábuas. Reforço da Unidade Prisional Manoel Neri ajudou a transportar a madeira. O Imac foi imediatamente avisado da ocorrência.