Sesc promove logo mais, às 19h, live para comemorar Dia da Criança no Acre

Para comemorar o mês da criança o Serviço Social do Comercio –Sesc no Acre e a Associação dos Nerds do Acre – Anac, realizam logo mais às 19 horas desta sexta-feira a live “Mundo da Criança – Brinque em Casa com o Covid não se brinca”, que contará com muita diversão onde as crianças irão criar no mundo de sua imaginação sua própria história em quadrinhos .

Haverá premiação para as melhores criações de história em quadrinhos, além disso terá música e orientações para previnir o covid para as crianças com a participação da Enfermeira do Sesc Thaís Roma.

O Sesc é referência em recreação. Na busca constante por proporcionar boas experiências em todas as fases da vida, a Instituição pauta seus projetos na área em vivências lúdicas e divertidas, com caráter educativo e forte valorização no resgate da cultura do brincar.