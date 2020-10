No Acre 22 mil pessoas que fizeram exame de Covid-19 até agosto testaram positivas   

No Acre, em agosto, dos 255 mil de ocupados, 38 mil estavam afastados do trabalho que tinham na semana de referência da pesquisa PNAD Covid-19, do IBGE, das quais 32 mil estavam afastados devido ao distanciamento social, representando, respectivamente, quedas de 15,4% e 12,4% em relação ao total de pessoas afastadas verificadas em julho.

A redução dos afastamentos do trabalho devido à pandemia também pôde ser verificada através da redução da proporção de pessoas afastadas por este motivo no total de pessoas ocupadas, que de julho para agosto, passou de 38 mil pessoas para 32 mil pessoas.