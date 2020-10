Governo e prefeitura realizam manutenção na Gameleira e retirada de balseiros do rio Acre

Aproveitando a baixa das águas do Rio Acre e o restante do período de verão, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, iniciou, nesta quinta-feira, 8, um serviço de manutenção da encosta às margens do Rio Acre, retirada de balseiros e revitalização do Calçadão na Gameleira.

Com a baixa do rio, ficou perceptível a necessidade de contenção da encosta, que já apresentava sinais de erosão e desmoronamento, provocados pela força da água. Com recursos do Estado, foi realizado um mapeamento da área que apresentava problemas de desgastes na encosta e iniciado o processo de manutenção.

“Nosso maior desafio são as obras de manutenção, pois o recurso não vem de fora. São ações importantíssimas, que temos desenvolvido sempre em parceria com as prefeituras, como é o caso desta na Gameleira. Com isso, garantimos a preservação e manutenção de serviços essenciais”, disse o titular da pasta de Infraestrutura (Seinfra), Ítalo Medeiros.

Enquanto a Seinfra entra com a manutenção da encosta, o Deracre se responsabiliza pela limpeza dos balseiros. Já a prefeitura fará a limpeza, com a coleta de entulhos no entorno do rio, poda de árvores, manutenção do deque, ponto de táxi e pintura do bancos.

“Unindo forças teremos resultados mais rápidos e melhores. A Gameleira é um ponto turístico da capital”, destacou Edson Rigaud, secretário municipal de Infraestrutura.