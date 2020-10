PM persegue, troca tiros e prende dupla de assaltantes em Cruzeiro do Sul 

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na Rua Alfredo Teles, na Diretoria de Vigilância e Saúde, em Cruzeiro do Sul.

Ao chegar no local a guarnição se deparou com dois suspeitos em uma moto. Um deles estava com uma arma de fogo e a apontou para os policiais.

Eles empreenderem fuga em direção ao bairro da Baixa mas policiais conseguiram realizar o acompanhamento. Nesse momento, segundo relata a PM, os suspeitos fiazeram dois disparos contra os policias que revidaram.

O dois continuaram a fuga a pé até se esconderem em uma casa. Feito o cerco, foram presos.

Com eles foram apreendidas duas armas 9mm com munições, bem como diversos produtos que foram roubados na Vigilância.

Após a prisão os homens foram encaminhados a delegacia de Flagrantes para os demais procedimentos. O coronel Evandro Bezerra destacou o trabalho dos policiais. “Foi mais uma ação exitosa dos combatentes, que rapidamente foram ao local e mesmo sob fogo mantiveram o foco na captura. Tem sido uma realidade a eficiência e destreza dos policiais, fato que me deixa muito orgulhoso de pertencer a este batalhão”.