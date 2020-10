Sindicato promete ir à Justiça contra disseminação do ódio a médicos no Acre

Freud Antunes/Sindmed

A diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) estuda abrir processos contra pessoas que utilizam as redes sociais para fazer ataques e disseminar discurso de ódio e boatos contra médicos. A decisão foi tomada depois de ouvir reclamações da categoria, em Brasileia, que teme atos de violência, como agressões e mortes.

Os relatos que disseminam ódio nas redes sociais apontam situações que não são verdadeiras, por isso as publicações podem ser denunciadas como “fake” e, com isso, as empresas provedoras também podem ser notificadas para o bloqueio de contas.



“Sabemos que a população enfrenta dificuldades para buscar o atendimento público, mas muitos problemas relatados não são de responsabilidade dos médicos, mas do sistema. Muitos relatos são atribuídos aos profissionais de forma indevida”, justificou o presidente do Sindmed-AC em exercício. Guilherme Pulici.

As pessoas afetadas pelos ataques vêm juntando provas que devem resultar também em denúncias ao Ministério Público Estadual (MPE) por existir a hipótese de crimes.

O tema foi o principal alvo de debate durante reunião com médicos do Hospital Geral de Brasileia onde houve também a constatação da necessidade de contratação de mais profissionais. Outra demanda feita foi a necessidade de um tomógrafo na unidade que permita aprimorar a avaliação dos pacientes e evitar deslocamentos desnecessários para Rio Branco.

“O hospital é novo, enorme, mas faltam médicos e faltam equipamentos que poderiam agilizar o atendimento local, evitando atrasos e o deslocamento de pacientes que os colocam em risco de morte”, justificou o presidente do Sindicato.

Estrutura precária

Em Xapuri, a diretoria do Sindmed-AC encontrou, na sexta-feira (02), uma estrutura precária no Hospital Epaminondas Jácome, com diversas paredes cheias de infiltração, portas improvisadas que potencializam a contaminação e o afundamento do piso da sala de emergências com risco de possível desmoronamento.

Na unidade ainda faltam medicações e há oscilação de energia que inutiliza o equipamento de raio-x.