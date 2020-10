PF prende ´mula´ com 21kg de coca e skank peruano em Brasiléia

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta quarta-feira (7) dois indivíduos que transportavam aproximadamente 21kg de skunk e cocaína. Os suspeitos estavam nas proximidades do campus da Universidade Federal do Acre, em Brasiléia.

A ação foi realizado em conjunto com a Polícia Militar.



Segundo os depoimentos, os acusados receberam a droga, de origem peruana, em Assis Brasil para transportá-la até Brasileia sob a promessa de pagamento de cerca de R$ 1 mil pelo transporte.



“Sabe-se que a BR-317, que passa por Assis Brasil até Iñapari (Peru), é uma das principais rotas de tráfico de drogas no país e a apreensão de ontem demonstra isso mais uma vez. Não obstante, as Forças de Segurança vêm atuando de forma cada vez mais ostensiva e articulada para coibir esta prática criminosa, obtendo expressivas apreensões de drogas nos últimos meses”, relata a PF.



Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia para lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo em seguida encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição da justiça.



A pena pelo crime de tráfico internacional de drogas pode chegar a mais de 15 anos de prisão em regime fechado.