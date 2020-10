Jornalista que atuou no Acre morre de complicações da Covid-19 em Brasília 

O Correio Braziliense traz nesta quinta-feira (8) a seguinte notícia: “O jornalista Edson Luiz morreu nesta quarta-feira (8/10), aos 60 anos, vítima de covid-19. Grande nome do jornalismo brasileiro, foi internado há um mês com problemas no fígado e rins. No hospital, testou positivo para o novo coronavírus e a situação agravou-se. Há um dia, sofreu infarto, o colapso dos órgãos vitais se agravou e o quadro ficou insustentável”.

Edson Luiz trabalhou no Acre, onde é muito conhecido e querido pelo jornalistas mais antigos, e morava há vários anos em Brasília.