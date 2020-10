Galvez classifica o Acre para a 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20

Os jogadores do time sub-20 do Galvez não se intimidaram diante do ABC do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, 7, pela Copa do Brasil Sub-20.

A equipe acreana soube usar o fator de jogar em casa, venceu por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase da competição. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Jhon no final do primeiro tempo.

Com a vitória, o Galvez vai enfrentar na próxima fase o Internacional, de Porto Alegre, que venceu o Vilhenense de Rondônia por 5 a 0. Na segunda fase da competição os jogos voltam a serem disputados em ida e volta.

Foto – Alberto Casas