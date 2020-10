Execução de monitorados no interior do Acre é destaque nacional

O portal Metrópoles, de Brasília, destaca nesta quinta-feira (8) a morte de dois detentos monitorados por tornozeleira eletrônica no Acre.

“Dois homens que eram monitorados por tornozeleiras eletrônicas foram assassinados a tiros no Acre. O assassinato de Edvaldo Costa aconteceu na noite de quarta (7/10), enquanto o de Rederson de Lima da Silva ocorreu madrugada desta quinta-feira (8/10). Ambos estavam nas próprias casas na hora da execução.

Edvaldo Costa Lima foi executado enquanto estava deitado com a esposa, em Mâncio Lima, no interior do Acre. Segundo ela, dois homens usando capacetes arrombaram a porta dos fundos e foram direto para o quarto do casal. Um dos bandidos disparou ao menos duas vezes na vítima e, em seguida, fugiram em uma moto”.