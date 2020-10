O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) uma das principais lideranças da oposição, disse ontem ao BLOG que, o partido vai focar nesta eleição municipal na manutenção dos seus três prefeitos, a Fernanda Hassem (PT), em Brasiléia; Bira Vasconcelos, em Xapuri; e Isaac Lima (PT), em Mâncio Lima. E buscar estender este número a cinco prefeituras no interior. “Se acontecer, estará de bom tamanho”, ponderou. Jorge diz que, toda eleição é diferente da outra, mas esta é completamente diferente, porque não pode coligar, são quarenta e cinco dias de campanha, o que para o PT é um bom desafio. Na sua visão, o que diferencia o PT da última eleição, é que na atual existe unidade. Mas lembra que, a mãe de todas as batalhas será travada em Rio Branco, com cinco candidaturas competitivas. “Nós respeitamos os outros quatro candidatos, mas todos eles estão aliados com o Bolsonaro, e nós vamos nos diferenciar”, destacou JV. E fez uma previsão: “nós já fomos vítimas do voto calado, mas desta vez o voto calado estará ao nosso favor”, previu. Jorge Viana acredita que, com o apoio dos que ajudaram os governos do PT, poderá, se levar a candidatura do deputado Daniel Zen (PT) ao segundo turno.

SILÊNCIO DOS INOCENTES

EM POLÍTICA, não peça segredo nem para as paredes. Quando o secretário de Agricultura, Edivan Maciel, foi comunicar ao vice-governador Rocha, que iria pular fora da candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) e apoiar a prefeita Socorro Neri, a pedido do Gladson, fez um apelo inusitado: queria sigilo na decisão. A primeira coisa que o Rocha fez foi informar à imprensa.

NINGUÉM APÓIA ESCONDIDO

NA POLÍTICA, ninguém apóia um candidato escondido, ou você assume ou não assume o filho.

ALVO ATINGIDO

COM A TROCA de camisa política pelo secretário Edivan Maciel, o principal alvo atingido não foi nem o candidato Minoru Kinpara (PSDB), mas a deputada federal Mara Rocha (PSDB), que foi madrinha da indicação do Edivan para a Agricultura. Tinha o Edivan como um aliado fiel.

NÃO COLOCOU FACA NO PEITO

O GOVERNADOR Gladson Cameli não colocou faca no pescoço do secretário Edivan Maciel, para abandonar a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) á PMRB. Foi uma decisão pessoal, até porque o Edivan é bem resolvido financeiramente, e não precisa do salário de secretário.

BASTAVA QUERER

Poderia muito bem ter dito que apoiaria o Minoru Kinpara para a PMRB e entregar o cargo.

PERGUNTA NO AR

A pergunta que estava ontem no ar era: quando vai rolar a cabeça do presidente regional do PSDB, coordenador da candidatura do Minoru Kinpara (PSDB), Manoel Pedro, o Correinha?

COMITÊ DO NOVO BOCA

Quem inaugura hoje o seu comitê de campanha é o candidato à PMRB, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Comitê no atual cenário funciona mais como um ponto de encontro do candidato e divisão de tarefas aos cabos-eleitorais. Mas, a inauguração, é sempre uma festa.

PROFESSOR CAMILO

UM GRUPO forte de empresários, com o empresário Nelsinho Santiago na coordenação, e o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD), a candidatura do professor Camilo (PSD) a prefeito de Plácido de Castro pegou vento e se tornou competitiva. Vila Campinas é seu principal reduto.

NADA CIENTÍFICO

NENHUMA base científica que embase, é apenas um sentimento com foco nas vozes das ruas, mas há um movimento de recuperação de uma candidatura que estava estacionada, e de outra que ficou estagnada. Lembrar que, é apenas uma ilação, vamos aguardar as pesquisas.

NENHUM CENTAVO

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), diz que, sendo eleito, não receberá um centavo do salário a que faz jus um prefeito, vai doar a entidades de caridade.

SABE O QUE SIGNIFICA?

VIA SENADOR Márcio Bittar (MDB), o candidato a prefeito deputado Roberto Duarte (MDB) e a vice Antônia Lúcia (PL), tiraram uma foto com o Bolsonaro, em Brasília, e jogaram nas redes sociais. Sabe o que isso significa em termo de plus á candidatura do Duarte à PMRB? Nada!

VAI DAR EMPATE

NÃO É ALGUÉM se dizendo bolsonarista que vai alavancar a candidatura e ganhar a eleição para a prefeitura de Rio Branco. A eleição aqui é paroquial. Se for por este ângulo, a disputa vai dar empate: Bocalon (PP), Jarbas Soster (AVANTE) e Jamil Asfury (PSC), são pró-Bolsonaro.

NADA A VER

MAIS BOLSONARISTA que o Coronel Ulysses Araújo não tinha na campanha para o governo, e não chegou nem perto de ganhar a eleição. O voto costuma ser pessoal e dentro do contexto.

CONVERSA FRANCA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi encontrado ontem na ALEAC, pelo deputado Luiz Tchê (PDT) e dizendo que ficou chocado, quando viu um documento do PDT, vetando a entrada do PCdoB na aliança da prefeita Socorro Neri. Tchê desconversou, mas não justificou.

NÃO BRIGA COM O PODER

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) não é de brigar com o poder. Mas de participar do poder. Principalmente agora, quando mira disputar uma vaga na Câmara Federal, em 2022.

ASSUME LIMPO

O DEPUTADO Pedro Longo (PV) assumiu ontem o mandato que foi da deputada Juliana Rodrigues (REPUBLICANOS), mas de forma limpa. Não fez um movimento jurídico para tentar lhe tirar da ALEAC. A Dr. Juliana saiu do parlamento querida pelos deputados e jornalistas.

BASE DO GOVERNO

A POSSE do deputado Pedro Longo (PV) foi prestigiada pelo chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. Longo deverá integrar a base de apoio ao governador Gladson Cameli na ALEAC.

IBOPE A CAMINHO

Começaram as rodadas de pesquisas do IBOPE para as prefeituras das capitais. Não deverá demorar e Rio Branco entrará na mira. É bom que venha, até para efeito de comparação com os resultados dos outros institutos.

NÃO BRIGA COM PESQUISAS

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) tem por princípio não comentar resultados de pesquisas eleitorais. Costuma definir a sua posição, numa frase: “não brigo com pesquisas”.

QUESTÃO DE HONRA

O PRESIDENTE da ALEAC, deputado Nicolau Júnior (PP), comentou ontem na ALEAC com amigos, que é questão de honra lutar até o fim para conseguir eleger o Zequinha (PROGRESSISTAS), prefeito de Cruzeiro do Sul. E espera que, o Gladson entre na campanha.

NINGUÉM GOVERNA SÓ

QUEM não lembra do arroubo do Bolsonaro na campanha, quando condenava as alianças políticas, e prometia que não barganharia com o Congresso? Aguentou o tranco até certo tempo, e teve que abrir as portas do governo para os deputados do fisiológico Centrão.

NÃO TEM DURÃO

NO ATUAL modelo político, com dezenas de partidos com deputados federais e senadores, não tem presidente durão que não faça concessão graciosa, com distribuição de cargos aos parlamentares. Ou entra no jogo ou não aprova os projetos do interesse do seu governo.

SURRA HISTÓRICA

A EX-DEPUTADA Eliane Sinhasique não deve ser cabo-eleitoral de peso para a prefeita Socorro Neri, se levado em conta o resultado das urnas, quando disputou a prefeitura de Rio Branco. Sinhasique levou uma surra histórica de votos do então candidato Marcus Alexandre (PT).

NÃO SERÁ EXPULSA

É DECISÃO dentro do MDB que a ex-deputada Eliane Sinhasique não será expulsa do partido no momento, para não lhe dar notoriedade política. Mas terá que procurar outro partido se quiser ser candidata a algum cargo eletivo em 2022. Que não apoiaria o Duarte, se sabia.

NÃO É NOVIDADE

NÃO É DE ESTRANHAR da Eliane Sinhasique não apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) à PMRB. É o rescaldo da última campanha, quando ambos se desentenderam. Neste ponto, a prefeita Socorro não tem nenhuma culpa por a Eliane não apoiar o Duarte.

NÃO É PARA SE BRINCAR

O boletim da SESACRE mostra que os casos da COVID-19 voltaram a crescer no estado, com registro de novos 118 contaminados. O que se nota na cidade é um comportamento como se o vírus tivesse desaparecido. As campanhas públicas não são mais incisivas e tudo corre solto.

FRASE MARCANTE

“Os políticos não conhecem nem o ódio, nem o amor. São conduzidos pelo interesse e não pelo sentimento”. Phillip Chesterfield.