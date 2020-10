MPs de RO e AC debatem retomada das aulas presenciais nos dois Estados

Do MPE/RO

O Ministério Público de Rondônia, em parceria com o Ministério Público do Acre, realiza nesta quinta-feira (08/10), às 16h, reunião virtual com secretários de Saúde e Educação de ambos os estados para debate das recomendações e orientações sanitárias, visando ao possível retorno das atividades escolares presenciais. O evento terá como palestrante o médico Fábio Jung, integrante da equipe de elaboração do Plano de Reabertura de Atividades do Rio Grande do Sul.

O encontro, que está sendo coordenado em Rondônia pelos Grupos de Atuação Especial da área da Infância, Juventude e Educação (GAEINF) e da área Cível (GAECIV), ocorrerá por meio da plataforma Microsoft Teams. A participação é extensiva a representantes de órgãos com atribuições na área, como coordenadores regionais, integrantes de conselhos e demais interessados.

A realização da atividade leva em consideração o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus na região, a tendência de retomada de aulas presencias e a necessidade de informar e esclarecer a comunidade escolar e população em geral sobre os protocolos sanitários em âmbito nacional.

Palestrante – O médico Fábio Jung, que fará uma exposição sobre o tema durante a reunião, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jung auxiliou na elaboração do Plano de Reabertura de Atividades do Rio Grande do Sul e, atualmente, colabora com os debates sobre o manejo da pandemia da covid-19 junto aos Governos Federal, de outros Estados e também de municípios.

A reunião terá como moderador o Promotor de Justiça do Acre, Gláucio Oshiro.