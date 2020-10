De acordo com o portal O Cafezinho, o MDB tem 81,2% dos candidatos a prefeito no Acre, sendo esse o maior percentual relacionado ao partido no Brasil nestas eleições.

Considerados partidos de Centro, o MDB e o PSD, são as legendas que lideram na quantidade de candidatos a prefeito no Brasil.

No caso do MDB, presidido por Baleia Rossi (SP), são 1.934 candidaturas próprias, enquanto 1.626 são do PSD presidido por Gilberto Kassab.

Sendo assim, ambos os partidos marcam presença e também lideram nos estados com a prevalência das candidaturas.

Com o MDB, são sete estados onde o partido se destaca no ranking das candidaturas. Além do Acre, esses Estados são Alagoas (65,69%), Minas Gerais (27,32%), Pará (81,25%), Rio Grande do Norte (40,72%), Rondônia (50%) e Santa Catarina (69,49%).

Já o PSD marca forte presença em quatro estados: Bahia (57,07%), Paraná (51,88%), Sergipe (49,33%) e Tocantins (35,97%).