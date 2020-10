Aposta única do Pernambuco leva prêmio milionário da Mega-Sena       

Segundo a Caixa Econômica Federal, uma aposta da cidade pernambucana de Abreu e Lima acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.306 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (7).

O sortudo receberá o prêmio de R$ 103.029.826,38.

As dezenas sorteadas foram 03 – 19 – 28 – 33 – 57 – 58.

A Quina teve 258 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 28.428,45. A Quadra teve 15.713 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 666,83.

Para o próximo concurso, no sábado (10), a estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas.