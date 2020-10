Ação da PMRB com idosos na pandemia, é classificada na 1ª Mostra Virtual Brasil

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) divulgou na tarde desta segunda-feira, 5, novos projetos selecionados para participar do 3º bloco de Inscrições da 1ª Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.

A experiência “Cuidando da Saúde da Pessoa Idosa em tempos de Pandemia”, desenvolvida pela responsável pela área de Saúde do Idoso da Secretaria de Saúde de Rio Branco, Valgerlângela Souza, ficou em primeiro lugar, na etapa estadual, seguindo para Etapa Nacional.

O projeto de Rio Branco começou com a busca da Área Técnica de Saúde do Idoso para articular parcerias com entidades religiosas (Pastoral da Pessoa Idosa e Igreja Assembleia de Deus) e acadêmicos do Curso de Fonoaudiologia da Uninorte para atuarem como agentes multiplicadores do autocuidado apoiado aos idosos.

Com o apoio dos parceiros foi possível realizar atividades como qualificações para os profissionais de saúde em avaliação de risco funcional, produção de vídeos educativos, lives temáticas, vídeochamadas, visitas peridomiciliar (atendimento na área externa da residência), teleatendimento fonoaudiólogico e sessão de yoga.

Cinquenta e seis profissionais de saúde e coordenadores de idosos de instituições religiosas realizaram 270 visitas a idosos pela pastoral da Pessoa Idosa, com abordagem de orientações quanto aos cuidados e medidas de proteção e segurança dos idosos para evitar que os familiares e amigos levassem a contaminação para dentro do domicílio. Quinze idosos com comprometimento por sequelas de covid-19 e por agravamento de condições crônicas devido ao isolamento social foram atendidos através de Teleatendimento fonoaudiológico.

A experiência realizou ainda lives temáticas com a participação de idosos, familiares e cuidadores em ações de musicoterapia e cuidados com a voz; cuidando da saúde mental de idosos em tempos de pandemia; abordagem alimentação saudável para idosos com Alzheimer; sessão de Layla yoga; saúde mental de cuidadores de idosos com Alzheimer Cuidando de quem cuida.

Além deste trabalho, também foram realizadas as campanhas “Idoso Fique em Casa” e “Violência contra a pessoa idosa em tempos de pandemia”.

“Foi um grande desafio, trabalhar de forma remota, preservando a vida da pessoa idosa, dando oportunidade para que eles tivessem acesso ao serviço, principalmente através do teleatendimento, evitando sair de casa e ser contaminados”, disse Valgerlângela.

