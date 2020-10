O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, afirmou ontem ao BLOG que não está nos seus planos retirar a candidatura do filho Fagner Sales (MDB), para lhe substituir na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul pela filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB). Isso não existe, tenho pleno controle diário da campanha, vamos ganhar a eleição com o Fagner, que está na dianteira sobre os adversários, assegurou ontem Vagner, contrariando os que defendem a substituição. Para Vagner, esta hipótese nunca esteve e nem vai estar em discussão. E comentou com ironia: “como é que vamos substituir um candidato que lidera a disputa pela Prefeitura? Foi a indagação que fez ontem Vagner ao BLOG. A deputada federal terá o seu nome preservado para outros projetos. Vagner se diz otimista com a campanha.

NÃO É NENHUM AMADOR

A fala do ex-prefeito Vagner Sales é de quem está dentro da campanha, não é um amador.

NÃO HÁ BASE JURÍDICA

NÃO HÁ BASE jurídica para a inelegibilidade do candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, professor Zequinha (PP), como quer o MPE. Foi o que disse ontem ao BLOG, advogado com larga experiência na área eleitoral. O Zequinha prestou contas em conjunto com o então prefeito Ilderlei. As contas foram reprovadas, mas isso não o torna inelegível, destacou.

CONTINUARÁ NA DISPUTA

DESTA FORMA, o candidato a prefeito Zequinha (PP), deve continuar na disputa.

PODE SE COMPLICAR

TAMBÉM fui conversar com um advogado da área eleitoral sobre o pedido da cassação do registro da candidatura da Wilsilene Gadelha (PP), que disputa a prefeitura de Mâncio Lima. Foi textual ao dizer que, o fato de ser cunhada do prefeito Isaac Lima impede a sua candidatura.

NÃO SE AFASTOU

Wilsilene Gadelha é parente por afinidade do prefeito Isaac Lima. Em tese, diz o advogado, Wilsilene poderia ser candidata desde que o cunhado e prefeito Isaac Lima, tivesse se afastado seis meses antes do cargo, conforme súmula do TSE a respeito. O afastamento não aconteceu.

PEDRA NO SAPATO

Caso a candidatura de Wilsilene Gadelha venha ser impugnada, será uma pedra tirada do sapato do prefeito Isaac Lima (PT), que disputa a reeleição, por ser uma adversária forte.

PONTOS DE VISTA

O BLOG deixa claro que, tanto no caso do professor Zequinha, em Cruzeiro do Sul; como da Wilsilene Rodrigues, em Mâncio Lima, são pontos de vista de advogados, ressaltando que, a última palavra nos dois casos deverá ser dada pela justiça. E até lá, cabe somente aguardar.

NÃO É MOTIVO JURÍDICO

A CONDENAÇÃO pura e simplesmente pelo TCE de um prefeito não é motivo para impedir a candidatura a um cargo eletivo. É o caso da ex-prefeita Leila Galvão (MDB) e de tantos outros que estão na mesma situação. Isso é caso pacífico nos tribunais. Pode sim ser candidata.

PONTO FINAL

HÁ UMA GRANDE gama de decisões nos tribunais de que condenação só pelo TCE não impede nenhum ex-gestor de disputar uma eleição. É um assunto que não chega nem ser polêmico. Todos os que estavam na lista divulgada pelo TCE, se quiserem, podem sim ser candidatos.

NÃO APOSTEM

Os adversários do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), também não esperem que venha a ter a sua candidatura à reeleição impugnada por ter tido problemas no TCE. E assim como os demais prefeitos que tiveram prestações de contas rejeitadas pelo TCE e são candidatos.

NÃO HÁ COMO ALINHAR

VIROU um confronto aberto entre o governador Gladson Cameli e os irmãos vice-governador Major Rocha e a deputada federal Mara Rocha (PSDB), e não há como alinhar. A ida à justiça contra o cartão AVANCARD – empresa que o governador disse ter seu aval – é uma prova.

TENDÊNCIA É MAIS CONFRONTO

A TENDÊNCIA natural é que na campanha eleitoral, o vice Rocha e o governador Gladson entrem em novos conflitos, ambos apoiam candidatos diferentes à PMRB. Chegou a um ponto que entre ambos não dá para conciliar nem os interesses administrativos e nem os políticos.

NÃO ADIANTA A COBRANÇA

NÃO ADIANTA cobrança de posição de lealdade ao governo. Só existem dois caminhos para esta crise: ou governador Gladson Cameli demite todos os cargos ligados aos Rochas, ou vai ter que aprender a conviver com as opiniões diversas sem reclamar. Este é o quadro real da crise.

NINGUÉM VAI GANHAR

E estender este bate-boca na imprensa entre o governador e o vice, prejudica a ambos.

COMO EXIGIR LEALDADE?

O presidente da Fundação Cultural, Manoel Pedro, o Correinha, é presidente regional e coordenador da campanha do Minoru Kinpara (PSDB) a prefeito de Rio Branco. Como exigir dele, por exemplo, que venha a apoiar um outro candidato à PMRB? Não faz sentido.

TUDO TEM SEU PREÇO

UMA demissão de todos os cargos do PSDB no governo, que tem duas secretárias e dezenas de indicações, implicaria num rompimento formal com o partido, e mexeria na base do governo na ALEAC, que tem dois deputados estaduais do PSDB. Isso jogaria o PSDB na oposição.

NÃO HÁ COMO NEGAR

O QUE se pode afirmar de tudo isso é que, há uma crise grave entre o governador e seu vice.

COMO NENHUM OUTRO

O senador Márcio Bittar (MDB) conseguiu notoriedade no cenário político nacional como nenhum outro político acreano, em governos passados. A sua presença nas grandes emissoras de televisão, por conta do seu prestígio com o presidente Jair Bolsonaro, é constante.

MARCA REGISTRADA

ALGUÉM pode não gostar das posições ideológicas contra a esquerda do senador Márcio Bittar (MDB), mas tem uma virtude que não se pode tirar dele, a de defender com convicção as suas ideias sobre o meio-ambiente e o governo do Bolsonaro. Tem lado. E isso na política é positivo.

O QUE SERIA DO AZUL?

O PIOR num político não é ter ideias, mas sim não ter ideias. O senador Márcio Bittar (MDB) é um político conservador, de direita, e isso tem que ser respeitado. O que seria do azul se todos só gostassem do vermelho? Cabe a quem não aceitar sua posição, contestar, assim é a democracia.

FAVORECE O BURICA

CASO a candidatura do prefeito Jailson Amorim venha ser impugnada pela justiça, o grande favorecido na disputa da prefeitura virá a ser o candidato do PT, ex-prefeito Burica.

NÃO SE CISCA PARA FORA

MUDANDO DE ASSUNTO. Quem é candidato a cargo majoritário ou se prepara emocionalmente para a série de ataques que vai sofrer durante a campanha – justos ou injustos – ou então não entre na eleição. O pior ainda é quem disputa a reeleição no poder, porque vira alvo fixo. E, isso é normal, porque o poder é o objetivo de todo partido.

PESQUISA REGISTRADA

PESQUISA registrada no TRE-AC sobre a eleição para a PMRB será divulgada até sexta-feira.

SERVE DE COMPARAÇÃO

A NOVA pesquisa vai registrar um novo momento eleitoral, a anterior já perdeu a validade.

ACEITA QUEM QUISER

Já citei diversas vezes aqui no BLOG de que, pesquisa não elege ninguém, aceita quem quiser.

MUITA DIFICULDADE

A DECISÃO do governador Gladson Cameli em apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri pode sofrer contestações políticas, mas ninguém pode tirar dele o direito de apoiar quem quer que seja. A dificuldade que o Gladson tem de levar o nome da sua candidata, é que o governo está loteado entre vários partidos, e cada um com o seu candidato próprio para a PMRB.

NÃO HÁ COMO VOLTAR ATRÁS

O CERTO é que agora não há mais como voltar atrás, e terá que correr para lhe eleger.

OUTRO LADO

SOBRE nota do BLOG dando a candidata á prefeitura de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), como bem posicionada na campanha; e com chance de se eleger, recebo ligação do jornalista Gilbertinho, pedindo espaço para afirmar: “quem vai ganhar é o Gilson da Funerária”.

CONTRADITÓRIO ABERTO

O BLOG prima antes de tudo por dar espaço aberto para o contraditório, não tem mão única.

NÃO ESQUENTOU

ACONTECERAM até o momento, pequenas trocas de farpas entre os candidatos a prefeito de Rio Branco, mas não esperem que a campanha fique apenas nisso, o fogo foi aceso agora.

O QUE DIFERENCIA

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) fala que entra e sai de qualquer bairro de Rio Branco sem problemas. Diz que, o que o diferencia quando chega para pedir votos, é que sua presença é constante na periferia durante todo o mandato, e não apenas no período eleitoral.

NÃO COMO SE ENGANAR

SÉRGIO PETECÃO (PSD) se diz impressionado com a aceitação do nome do Tião Bocalom.

FRASE MARCANTE

“O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária das misérias”. Winston Churchill, estadista inglês.