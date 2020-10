Mutirão de cirurgias é uma necessidade inadiável, diz deputada

A deputada Maria Antônia solidarizou-se nesta terça-feira (6) com a ex-colega Doutora Juliana, cassada por corrupção e improbidade nas eleiçoes passadas.

“Para a gente alcançar uma cadeira na Aleac é uma luta muito grande. A gente fala como tristeza”, disse Maria Antônia, que ressaltou o caráter de Doutora Juliana. “Uma mãezona para todos nós”, disse.

Ela deu as boas-vindas ao deputado Pedro Longo.

A deputada aproveitou para apelar pelos pacientes que precisam de cirurgias no Vale do Juruá, especialmente as mulheres que tem de fazer a retirada de mioma.

“O governo tem de fazer um estudo para realizar um mutirão de cirurgias”, pediu Maria Antônia.