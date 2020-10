MPAC busca investimentos junto à Bancada Federal para estruturação de ações e projetos

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou nesta segunda-feira, 5, de uma agenda com a Bancada Federal do Acre, que tratou sobre a alocação de emendas para o estado do Acre. Estiveram no encontro, o senador Sérgio Petecão, a deputada federal Vanda Milani e representantes da senadora Mailza Gomes.

Na ocasião, a PGJ apresentou aos parlamentares, as principais ações que o MPAC vem empreendendo no estado do Acre e defendeu a importância de uma complementação extraorçamentária, para auxiliar o desenvolvimento, estruturação e ampliação dessas ações e projetos, que visam unicamente, a melhoraria dos serviços oferecidos à população acreana. Entre os destaques, a PGJ mencionou os esforços da instituição para dar início às obras de construção das unidades ministeriais de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Manoel Urbano.

“Agora queremos avançar na edificação das unidades do MPAC em Xapuri, Tarauacá e Rodrigues Alves. Essas parcerias são fundamentais para que as instituições consigam viabilizar seus projetos, além de manter e, até mesmo, ampliar os serviços oferecidos à população. Nosso esforço e busca pela articulação institucional visa assegurar a melhoria e avanços na prestação de nossos serviços à população”, destacou a PGJ.

Além de destacar o compromisso da gestão do MPAC, em prol da expansão de suas atividades em todo o estado, a chefe do MP acreano reforçou a atuação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do órgão, que desenvolve um trabalho imprescindível no apoio aos membros do MPAC em suas atividades. O NAT concentra a parte técnica como o Laboratório de Lavagem de Dinheiro e a ferramenta “Retina” – banco de dados que abriga informações referentes a pessoas integrantes de organizações criminosas.

A PGJ destacou a necessidade de restruturação do NAT, para manter o trabalho de apoio que o Núcleo oferece ao Grupo de Apoio Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ao Governo do Estado e Polícias, e demais unidades do Ministério Público brasileiro, com as quais o MPAC possui parceria de integração para o compartilhamento das ferramentas de inteligência.

Sobre a alocação de recursos federais

O representante da senadora Mailza Gomes, informou que um recurso da ordem de R$ 500 mil, está sendo alocado para o projeto “Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho”, do MPAC, em Cruzeiro do Sul. Um pedido antigo da instituição que está sendo atendido nesse momento.

A deputada Vanda Milani e o senador Sérgio Petecão afirmaram que a partir dessa apresentação, a Bancada Federal vai se reunir para ver de que forma irão atender as demandas apresentadas pelo MPAC, Universidade Federal do Acre (UFAC) e Instituto Federal do Acre (IFAC).



Fonte – Agência de Notícias do MPAC