Foragido mantinha boca de fumo no 15 e foi preso com bastante dinheiro

A Polícia Militar, em ação com a Polícia Federal, capturou, nesta segunda-feira (5) um foragido da justiça e apreendeu 15 quilos de entorpecente no bairro Quinze, em Rio Branco.

Durante o serviço ostensivo, os militares receberam informações da Polícia Federal a respeito de um indivíduo sobre quem constava mandado de prisão em aberto. Com as informações a guarnição conseguiu capturar o homem, e com ele apreender drogas e R$ 23.640 reais em espécie.