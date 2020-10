Bolsonaro prioriza Acre na vacinação contra Covid-19 em janeiro de 2021, diz Gladson           

O governador Gladson Cameli comentou na tarde desta terça-feira (6) a agenda que manteve com o presidente Jair Bolsonaro e o alto staff do Governo Federal.

Grandes obras vão ganhar avanço, segundo Gladson ouviu do presidente mas o Acre será um dos promeiros a receber a vacina contra a Covid-19. “Durante nossa reunião, tivemos a felicidade em receber, do próprio presidente, a notícia de que o Acre será um dos primeiros Estados do Brasil a receber a vacina, contra a Covid-19, que está sendo finalizada no Instituto Butantã. A previsão é que a vacina chegue em meados de janeiro de 2021”, anunciou o governador do Acre.

Além disso, Gladson teve incentivo para construção da nova maternidade de Rio Branco e pediu ao presidente a abertura de um mapa de obras referentes às rodovias estaduais.

“Agradeço de coração ao presidente Jair Bolsonaro por nos receber e ouvir nossas principais demandas. O Governo Federal tem sido grande parceiro do Acre”, disse o governador.