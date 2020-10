Acreana faz descoberta científica e tem artigo publicado em revista internacional       

A professora da Ufac, Andreia Brilhante, publicou, em coautoria, artigo científico, em inglês, na revista “Scientific Reports”, em 17 de setembro.

O estudo, realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco (Fiocruz-PE) e a Universidade Nova de Lisboa (Portugal), relata descoberta na área da parasitologia.

Intitulado “First Report of an Onchocercidae Worm Infecting ‘Psychodopygus carrerai carrerai’ Sandfly, a Putative Vector of ‘Leishmania braziliensis’ in the Amazon”, o artigo detalha a descoberta de larvas de um verme do gênero Onchocerca em mosquito palha, transmissor da leishmania.