Jair Bolsonaro autoriza nomeação de 139 médicos veterinários para Agricultura          

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União o decreto 10. 507 que autoriza a nomeação de 139 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário – Médico Veterinário, do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O concurso é de 2017. O provimento dos cargos está condicionado à alguns fatores, como a existência de cargos vacantes na data da nomeação, e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda não se sabe a distribuição desses profissionais. A previsão inicial era para 140 convocados, no entanto, a aprovação de um deles está como sub judice, ou seja, aguardando julgamento.