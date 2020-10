Brasil tem dezenas de candidatos “Lula” e “Bolsonaro”; Acre só tem um   

O País tem 82 candidatos a vereador e 2 a prefeito que adotaram “Bolsonaro” como sobrenome. Um deles está no Acre, mais precisamente em Cruzeiro do Sul –Tico Bolsonaro, do PSL –e é o único a adotar o sobrenome do presidente da República, segundo apurou o acreagora.

Segundo o levantamento do G1, existe até um “Jair Bolsonaro”, candidato a vereador da pequena Laranjal do Jari, cidade com apenas 39 mil habitantes no interior do Amapá. Também há um candidato pelo PSL no município de Brusque, em Santa Catarina, que adotou o codinome “Donald Trump Bolsonaro”, conforme descobriu o G1.

Nesse levantamento, o ex-presidente Lula também aparece entre os nomes de candidatos em cidades brasileiras. Pelo menos 24 competidores adotarão nas urnas o nome “Lula”. Entre nome único e sobrenome, “Lula” é utilizado no total por 76 postulantes ao cargo de vereador em todo país e por dois candidatos a prefeito. Não é possível identificar se os candidatos mudaram o nome exclusivamente por conta das eleições ou se eles já tinham esse sobrenome.

No Acre, não há candidatos que adotaram o nome do ex-presidente Lula.