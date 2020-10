Casal que viaja pelo mundo fala de suas impressões sobre a comida do Acre; assista

O casal Renan e Michele, do projeto Mundo Sem Fim, passou por Rio Branco recentemente e experimentaram os pratos típicos da culinária acreana, começando pela Baixaria.

Michele Martins tem 35 anos e é formada em administração e Renan Greinert tem 34 anos e é formado em engenharia. Ele andam com o bichinho de estimação Mucuvinha, que segundo eles tem 6 anos e adora sorvete.

Os dois estiveram no Mercado Velho, restaurantes e em locais indicados em aplicativos de viagem e turismo. “Não tem comparação”, disse Michele sobre o tacacá. A viajante não se adaptou com o caldo, altamente consumido nos fins de tarde do Acre.

Em um vídeo de menos de 20 minutos o casal mostra ao mundo suas impressões sobre a comida do Acre.

Assista