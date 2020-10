Aprovada inclusão de servidores do AC, RO e RR na base do Sindjus-DF   

Neste domingo (4/10), os delegados do 8º Congresso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União do Distrito Federal começaram a analisar e votar as propostas de alteração estatutária.

A primeira proposta, de autoria do delegado Chico Vaz e outros, diz respeito ao artigo 1º do Estatuto, de modo que passam a integrar a base do Sindicato os servidores da Justiça Federal e Eleitoral dos estados do Acre e Rondônia e da Justiça Federal de Roraima, bem como servidores dos estados da Federação do TRF1 e TRT10 que não possuam representação sindical.

Segundo defesa de Chico Vaz, a proposta encontra recepção na própria Constituição Federal, que diz que não pode haver, por Estado da Federação, mais de uma entidade representativa de um mesmo segmento. “Estados como Acre, Rondônia e Roraima não contam com sindicatos representativos para a categoria, portanto, esses servidores estão contemplados pelo dispositivo constitucional e podem fazer parte da base do Sindjus-DF”, afirmou o autor da proposta.

Os congressistas aprovaram a inclusão desses colegas na base do Sindjus-DF por ampla maioria (49 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções).

O Sindjus-DF recebe com muita alegria esses colegas de outros estados, que estavam desamparados e que agora são acolhidos pelo maior Sindicato do Brasil, no que se refere à nossa categoria (servidores do PJU e MPU).

O momento atual, diz o Sindjus, é de unidade, e os servidores do Acre, de Rondônia e Roraima chegam para somar esforços na luta contra a Reforma Administrativa, e em defesa dos serviços e servidores públicos.

“Sejam muito bem-vindos, agora oficialmente, colegas do Acre, Rondônia e Roraima! É uma honra para o Sindjus-DF também representar vocês”, comemorou, em nota, o sindicato.