Conversando ontem com um experiente político com mais de vinte anos de mandatos, este fez uma ponderação sobre a disputa pela prefeitura de Rio Branco: “é uma eleição enigmática, porque acontece em meio a uma pandemia, onde ter ou não o apoio da máquina pública, não será fator decisivo para a vitória. É uma campanha que deverá ser travada em cima de um forte descontentamento popular com os políticos, e a decisão pode vir num detalhe ou no acontecimento de um fato novo”. É uma observação plausível. Mas não tirem do contexto dois pontos: o poder das redes sociais na divulgação dos candidatos ou na veiculação de denúncias de crimes eleitorais, e a empatia que o candidato vai conseguir ao longo da campanha. Vai ser uma eleição onde cada eleitor tem um celular, que pode gravar uma conversa, gravar uma cena do uso da máquina, e soltar em tempo real na internet. Será um teste para a justiça eleitoral tomar uma providência toda vez que for provocado por um fato ilegal. Esta eleição não é apenas enigmática, mas também é uma eleição sem um favorito disparado. E o que colabora para isso é que, temos pelo menos quatro candidatos embolados na dianteira.

PEDIDO DE CASAMENTO

A BUNDA siliconada do Coronel Ulysses Araújo, exposta pelo próprio nas redes sociais, bombou. Por conta da anatomia recebeu até pedido de casamento do dirigente LGBT, Germano Marino.

RELAÇÕES ROMPIDAS

AS RELAÇÕES políticas e pessoais entre o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) e a prefeita Socorro Neri (PSB) foram rompidas. Com direito até ao bloqueio de celular.

ESTRUTURA PESADA

O PDT está jogando todo o peso na eleição da candidata a vereadora Michele Santiago (PDT). O candidato a vice-prefeito Eduardo Ribeiro (PDT), ex-deputado Eber Machado (PDT), entre outros, estão na sua campanha. É uma das candidaturas mais encorpadas da chapa pedetista.

CAMPANHA ESTRUTURADA

OUTRA MULHER que está com a campanha estruturada é a Gabriela Câmara (L), filha da ex-deputada federal Antônia Lúcia (PL). Se desta vez não conseguir eleger-se, melhor desistir.

OUTRO LADO DA MOEDA

LEITOR manda uma contestação sobre a nota do BLOG da força eleitoral do ex-deputado Ney Amorim, citada neste espaço. Democraticamente, registro: “Crica, o Ney foi forte enquanto esteve montado na máquina petista e tinha o governo trabalhando para lhe eleger deputado. Quando brigou com o Jorge Viana, perdeu a eleição. Quero ver agora, fora da máquina”.

QUEM MAIS PENETRA

CONVERSANDO ontem um evangélico que conhece todos os segmentos religiosos da capital, ele fez o seguinte comentário sobre que candidato à PMRB que tem a maior penetração no meio evangélico. E citou três nomes: “Tião Bocalom (PP), Jamyl Asfury (PSC) e Minoru Kinpara (PSDB).

UMA TURBINADA

TAMBÉM comentou de que a entrada da ex-deputada federal Antônia Lúcia (PL) na chapa do Roberto Duarte (MDB), como vice, pode ajudar a conquistar votos no eleitorado evangélico.

GANHA QUEM DOMINAR A PRAIA

“EM TARAUACÁ vai ganhar a eleição quem dominar a preferência dos eleitores do Bairro da Praia, o mais populoso e ocupado pela faixa mais pobre da população.” A afirmação foi feita ontem pelo assessor político do governo, ex-deputado Moisés Diniz, que é do município.

CADA ESQUINA UM CANDIDATO

TARAUACÁ tem hoje seis candidatos a prefeito, um para cada esquina: Junior Feitosa (MDB), Abdias da Farmácia (DEM), Chagas Batista (PCdoB), Néia (PDT) e Chiquinho R7 (PTB).

MISSÃO ESPECIAL

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) deu uma missão especial ao seu escudeiro Pádua Bruzugu: coordenar a campanha do candidato a prefeito de Porto Acre, o ex-petista Zé Maria (MDB). Pádua tem conhecimento da região, por ter sido executor do INCRA, no município.

FICOU MAL NA FITA

O CANDIDATO a prefeito de Cruzeiro do Sul, Sargento Adonis (PSL), entrou numa roubada quando clonou o plano de governo do prefeito de Colatina, no Espírito Santo, não tendo o cuidado de nem suprimir obras para o Rio Doce, que banha aquele estado. Tentou corrigir, mas a emenda acabou saindo pior do que o soneto. Esperava-se que tivesse plano próprio.

MUDOU O DISCURSO

ADONIS andou também mudando o discurso antigo do “nem os Camelis e nem os Sales”, nas suas falas já passou a elogiar a família Cameli, com citações positivas ao governador Gladson.

CAMPANHA PARA DESMISTIFICAR

O CANDIDATO a prefeito de Cruzeiro do Sul, professor Zequinha (PROGRESSISTAS), tem toda uma campanha para desmistificar a aura que é ruim de votos. E desta feita com o apoio do prefeito do município, deputado, governador e mais de cem candidatos a vereador.

TODA UMA CONFIGURAÇÃO

DEPOIS DA ELEIÇÃO em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco vai acontecer uma mudança profunda nas alianças políticas e que, pode impactar na formação de um novo grupo aliado ao governador Gladson Cameli, e de um outro grupo de ex-aliados para a disputa de 2022.

NÃO SE REPETE A FORMAÇÃO

POR CAUSA da formatação das chapas para a disputa das prefeituras, pode-se afirmar com toda a convicção de que, não se repetirá em 2022 o grupo político que apoiou o Gladson na eleição.

TROCA DE SEIS POR MEIA DÚZIA

NÃO HAVERÁ mudança na base do governo na ALEAC, com a saída da ex-deputada Juliana Rodrigues (REPUBLICANOS), que foi extremamente fiel ao projeto do Gladson Cameli. O mesmo vai acontecer com a entrada na sua vaga do deputado Pedro Longo (PV).

MAIOR CHAPA

A PREFEITA Socorro Neri (PSB) terá a maior chapa de candidatos a vereadores pedindo votos para a sua candidatura. E, é uma chapa com muitos nomes passados nas urnas. E outros nomes com certa base eleitoral. Ao entrarem na chapa, alguns esqueceram que, podem ser bem votados, e perder um mandato para um candidato de um partido nanico pela sobra.

DEPOIS QUE VER

OS ADVERSÁRIOS dão o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, como “derrotado”. Só depois que eu ver, peru é quem morre de véspera. O irmão e deputado Jonas Lima (PT) é bom de campanha.

CORO DOS DESCONTENTES

É NATURAL que, o deputado federal Léo de Brito (PT) faça oposição ao Gladson e ao Bolsonaro. Foi candidato pelo PT, e não pelos partidos que apoiaram o Gladson e o Bolsonaro. Na Câmara Federal, Léo engrossará com a Perpétua Almeida (PCdoB) o coro dos descontentes.

CAMPANHA NA RUA

COM A INAUGURAÇÃO do seu comitê, quem colocou ontem a sua campanha na rua foi a candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PROGRESSISTAS), com potencial para disputar com boa chance, a prefeitura do município. Tem uma forte estrutura de apoio.

ESCOLHA POPULAR

O CANDIDATO a prefeito de Rodrigues Alves, o Burica (PT), foi feliz na escolha da vice. A enfermeira Manelisse Moura (MDB), filha da terra, sempre atuou no apoio aos programas de saúde da mulher. É um nome popular é que acrescentará muito à campanha do Burica.

GERALMENTE CANSA

CANDIDATO a prefeito e a vereador que dispara na frente numa campanha, geralmente costuma cansar. Uma campanha tem que ser dosada, para largar forte e chegar forte na arrancada final.

QUEM NÃO TEM CÃO, CAÇA COM GATO.

O CANDIDATO a prefeito de Xapuri, Carlos Venícius (MDB), tem feito uma campanha majoritária inovadora, de posse de um megafone, um chapelão na cabeça para se proteger do só, percorre os bairros de megafone em punho pedindo votos para sua candidatura.

COMETEU UM ERRO

ELEIÇÃO se decide numa campanha, mas a oposição cometeu um erro ao lançar três candidatos a prefeito de Xapuri, dividindo os votos do nicho, e deixando o prefeito Bira Vasconcelos (PT), dentro de uma faixa do eleitorado da esquerda unida em torno da sua reeleição.

ANOTE PARA CONFERIR

NESTA DISPUTA pela prefeitura de Rio Branco vai pipocar tanta denúncia de crime eleitoral que ficará na história como uma das eleições à PMRB mais conflagrada. Pelo que já se toma conhecimento nos bastidores de algumas investidas prontas, a chapa vai esquentar e muito.

ESPAÇO PARA 2022

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Jarbas Soster (AVANTE), está perfeito na sua linha de cobrar da PMRB o que não foi feito nos bairros, não sei qual será o comportamento do eleitor ante à sua campanha, e só vamos ter um panorama das pesquisas da segunda quinzena.

CHOVER NO MOLHADO

UMA PESQUISA para pegar o movimento das candidaturas deve ser feita do dia 15 em diante, pesquisa antes disso é como chover no molhado, porque a campanha está só iniciando.

NÃO É DEFINITIVO

QUEM ASSUME um cargo de confiança sabe na entrada que é passageiro, e a sua permanência vai durar até quando o gestor entender. Não há, pois, nada de anormal na demissão do advogado Valtim, aliado do candidato Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), da EMATER-ACRE.

CÉLERE NA SOLUÇÃO

A POLÍCIA CIVIL tem sido célere na elucidação dos assaltos aos motoristas de aplicativo.

FRASE MARCANTE

“A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas; a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias”. Winston Churchill, estadista inglês.