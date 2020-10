PM se engaja na campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama no Acre         

“Outubro chega colorido de rosa. Um mês marcado mundialmente, desde os anos 90, para conscientizarmos a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, seja por meio da realização de exames de rotina, como a Mamografia, ou pelo autoexame. Mais recente, também sendo incluído na campanha a luta contra o Câncer do Colo do Útero”.

Assim se expressa a Polícia Militar do Acre engajada na campanha Outubro Rosa, que previne o câncer de mama.

Com a mensagem, a PM reafirma o seu compromisso na defesa dessa causa de grande relevância para a sociedade, com campanhas educativas e orientações ao público.

“Em nosso estado, você pode realizar os exames de Mamografia no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), localizado na Travessa Hemoacre, ao lado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) ou na unidade de prevenção do Hospital do Amor de Rio Branco, na rodovia Via Verde, N° 3013 , bairro Amapá”, informa a PM.