Chamamento público para prestação de serviço médico para Conab do Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está divulgando edital de chamamento público para credenciamento, por meio de inexigibilidade de licitação, de estabelecimentos de saúde ou associações médicas para prestação de serviços de saúde especializados e intermediação (associações médicas), nas áreas da assistência hospitalr aos beneficiários do Serviço de Assistência à Saúde (SAS) da empresa.



O credenciamento terá vigência pelo período de cinco anos, a contar da assinatura do contrato de credenciamento, observados os pré-requisitos constantes do edital.



O período para apresentação dos documentos vai da data da publicação do edital, ocorrida no fim de setembro, é de até um ano e pode ser feito de segundas a sextas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h.