Pedro Longo promete “fazer em dois anos o trabalho de quatro anos”       

O ex-juiz e ex-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, Pedro Longo, comemorou com muita alegria sua diplomação como deputado estadual pelo Partido Verde do Acre.

Ele prometeu trabalhar bastante para fazer valer a conquista; ”fazer em dois anos o trabalho de quatro anos”, disse.

“Compartilho esta conquista com todos aqueles que nos incentivaram durante o período eleitoral, contribuindo com seu voto de confiança ou mesmo com a torcida para que este projeto fosse bem sucedido”, disse Longo.

Ele diz saber da responsabilidade de ser “um representante do povo” e que se dedicará “com todas as energias para fazer o melhor para o nosso querido Estado do Acre”.