Léo de Brito e Pedro Longo são diplomados pelo TRE do Acre

Do TRE/AC

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) diplomou, no início da tarde desta sexta-feira, 2, Leonardo Cunha de Brito (PT) e Pedro Luís Longo (PV), eleitos, respectivamente, para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Solenidade aconteceu no Plenário da Corte Eleitoral.

Do ato solene, que foi conduzido pela desembargadora-presidente Denise Bonfim, também participaram o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, o juiz-auxiliar da Presidência da Corte, Lois Arruda, e o procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo.

Os dois candidatos irão assumir suas respectivas Casas Legislativas em decorrência da retotalização dos votos relativos às Eleições 2018, no âmbito do Estado do Acre, procedida pela presidente do Tribunal, desembargadora Denise Bonfim, na manhã de hoje, em cumprimento às decisões desta Corte, confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 22 de setembro deste ano.

Para o procedimento de reprocessamento dos votos das Eleições 2018, a desembargadora-presidente Denise Bonfim esteve acompanhada do vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, do juiz-auxiliar da Presidência da Corte, Lois Arruda, e do procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo.