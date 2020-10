DNIT: ponte do Rio Madeira estará 100% pavimentada e sinalizada no fim do ano

O DNIT participa de visita técnica para apresentação dos trabalhos que estão sendo realizados na ponte sobre o Rio Madeira e seus acessos na BR-364/RO, no município de Abunã. O objetivo é ver o andamento dos trabalhos finais para a conclusão deste empreendimento.

Do DNIT

Conhecida como Ponte do Abunã, a Obra de Arte Especial (OAE) irá constituir a única ligação terrestre entre o Acre e o restante do país e se tornará uma via fundamental para o abastecimento de alimentos, remédios e demais insumos ao estado.