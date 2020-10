Alunos da Ufac tem oito trabalhos concorrendo a Prêmio de Jornalismo

A 1ª edição do Encontro Inter-Regiões Intercom, evento que este ano ocorre no formato on-line e substitui a Exposição Experimental de Pesquisa em Comunicação (Expocom), contará com oito trabalhos produzidos por alunos do curso de Jornalismo da Ufac na disputa por prêmios. A lista de indicados foi divulgada nessa quarta-feira, 30 de setembro. Os vencedores serão revelados em 23 de outubro.

Os alunos da Ufac disputam a premiação com estudantes de instituições da região Norte. Os vencedores da etapa regional concorrem ao prêmio nacional no mês de dezembro, durante o 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e Universidade Federal da Bahia.

Para a coordenadora de Jornalismo, Tatyana Lima, a indicação dos trabalhos mostra que o curso não parou mesmo em meio à pandemia do coronavírus, que paralisou as aulas e impôs o distanciamento social. “Professores, técnicos e alunos permanecem trabalhando e engajados, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão”, destacou.

Premiado em 2019 na categoria Reportagem Impressa, o aluno do 8º período, Gabriel Freire, volta a participar da competição este ano na mesma categoria. O trabalho vencedor no ano passado abordava a humanização do parto. “A partir do nosso trabalho, a humanização do parto foi incentivada com a criação de uma lei e investigações foram abertas para discutir a conduta de profissionais médicos”, disse.

Freire considerou o evento uma oportunidade para mostrar um pouco do Acre por meio de um trabalho acadêmico. “Foi uma experiência incrível sair do Acre, navegar o rio Amazonas por oito horas, e conquistar um prêmio que foi importante para mim e para as mulheres vítimas de violência obstétrica”, afirmou.

O curso de Jornalismo da Ufac tem tradição de conquistas na Expocom. Em 2019, além da conquista em Reportagem Impressa, o curso foi premiado na categoria Jornal Laboratório.

Categorias dos indicados da Ufac

– Filme de Não Ficção/Documentário/Docudrama (avulso)

– Revista Laboratório Impressa

– Produção em Fotojornalismo

– Documentário Jornalístico e Grande Reportagem em Vídeo ou Televisão

– Programa Laboratorial de Áudio

– Plano de Assessoria de Imprensa

– Ficcção em Áudio e Rádio — audiodramatização, peça radiofônica, rádionovela e afins

– Reportagem em Jornalismo Impresso