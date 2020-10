Suspeito agia com arma caseira na Cidade do Povo, em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Um patrulhamento preventivo, na noite de quarta-feira, 30, de policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), resultou na prisão de um homem de 31 anos, com uma arma de fogo de fabricação caseira. A ação aconteceu no conjunto habitacional Cidade do Povo.

Os militares visualizaram o suspeito em uma motocicleta, em atitude suspeita, e deram voz de parada. O indivíduo empreendeu fuga, mas acabou detido, e na busca pessoal foi encontrada em sua posse uma arma de fogo.

Em seguida, o homem foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.