Sistema Fecomércio/AC visita Centro Huwã Karu Yashibu

Representantes do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC participaram na manhã desta quarta-feira, 30, de visita técnica ao Centro Huwã Karu Yashibu, do povo Huni Kuî, localizado no km 36 da Estrada Transacreana. O objetivo era integrar a comunidade indígena ao trade turístico, com a possibilidade de se criar novas oportunidades de negócios.

De acordo com o coordenador de Turismo da Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, é papel da entidade apoiar cada vez mais o etnoturismo por de experiências e vivências únicas, além de se protagonizar como um dos principais produtos turísticos do nosso estado do Acre.

“Até bem pouco tempo, para vivenciar esse tipo de turismo, era necessário se deslocar de Rio Branco até Feijó, Tarauacá e até mesmo a Cruzeiro do Sul e região. Agora, aqui nas proximidades da capital, temos essa nova possibilidade, onde todos estarão aptos para receber os visitantes e realizar uma verdadeira imersão a quem assim desejar”, afirmou Nunes.

O líder espiritual Mapu Huni Kuin lembrou que o espaço é de cura, com fortalecimento da cultura Huni Kuin. “Um lugar onde os parentes possam ter como referência. Para isto, precisamos do apoio de todos vocês para colocar em execução os projetos que temos hoje, como centro de saúde e escola para nossa gente que mora na cidade”, finalizou.