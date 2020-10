Prefeitura de Rio Branco realiza ação de saúde voltada aos servidores da Assistência Social

Durante os dias 30 e 1º de outubro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando para os servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), vacinação contra a Influenza, Sarampo, além de exames de Sorologia para identificar o grau de infecção do Coronavírus entre os funcionários.

A ação que acontece no espaço da Escola Dom Giocondo, também traz palestras com orientações de cuidados e prevenção da Covid-19.

A previsão da equipe de Saúde do município é realizar a testagem e vacinação em 450 servidores da Secretaria, garantindo 100% de alcance.

Os exames são processados no Centro de Apoio Diagnóstico de Rio Branco (CAD) e os resultados ficam disponíveis de forma on-line em apenas 24 horas.

De acordo com a enfermeira Rosangela Farias, um dos compromissos da atual gestão é o olhar de atenção à saúde do servidor.

“Iniciamos essa ação priorizando as equipes da SEMSA, depois passamos pela Zeladoria e agora estamos aqui cuidando dos servidores da SASDH. A próxima etapa será com as equipes da Educação. No máximo até novembro esperamos concluir essa ação em todas as Secretarias Municipais”.

O coordenador do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, Osvaldo Leal, destacou o esforço para conseguir disponibilizar uma ação continuada de cuidado com a saúde de todos os servidores da Prefeitura de Rio Branco, principalmente aqueles que lidam direto nos atendimentos à população.

“Juntos com a testagem, já aproveitamos esta ação para fazer o inquérito de saúde de cada servidor com o objetivo de planejar ações futuras, coordenadas e integradas de cuidado e atenção com a saúde do nosso trabalhador, finalizou Osvaldo Leal.