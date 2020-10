Prefeitura de Rio Branco lança cinco editais e um chamamento da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), lança nesta quinta-feira e sexta-feira, 1 e 2, cinco editais e um chamamento público com recursos da Lei de emergência cultural Aldir Blanc, criada com intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia da Covid-19.

São eles: Credenciamento de Serviços Artísticos para Festival On-line FestVida – Viva Aldir Blanc!, Prêmios de Arte e Patrimônio Cultural, Prêmio Cores da Cidade de Artes Visuais, Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura e Prêmio Mestres e Mestras da Cultura Popular Tradicional do Município de Rio Branco, no inciso III, e Chamamento Público de Subsídio para Espaços Artísticos e Culturais, no inciso II.

Os editais, assim como seus anexos, estão disponíveis no site cultura.riobranco.ac.gov.br.

“Ao logo de todo o processo, apesar das inseguranças jurídicas que a Lei Aldir Blanc trouxe, realizamos escutas com o movimento cultural e a gestão municipal fez uma força-tarefa para conseguir operacionalizar esse recurso. Fomos uma das primeiras capitais a receber esse auxílio, e agora estamos finalmente lançando os editais e correndo contra o tempo para que o recurso chegue nas mãos dos fazedores de cultura que estão tão necessitados neste momento”, destacou o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho.

Edital FestVida – Lançamento 01/10

O edital FestVida – Viva Aldir Blan! é voltado para o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas das diversas áreas da cultura, inclusive técnica e de pesquisa, para compor a grade das 185 apresentações on-line, sendo 125 compostas por 1 a 3 pessoas, no valor de R$ 1,3 mil, e 60 apresentações compostas por 4 ou mais pessoas, no valor de R$ 2,3 mil.

As inscrições estarão abertas no período de 6 a 23 de outubro, realizada exclusivamente no endereço eletrônico [email protected], mediante envio de um único e-mail contendo toda a documentação solicitada.

Já as apresentações terão que ter no mínimo 50 minutos e máximo de 120 minutos, a serem realizadas no dia e horário decididos em comum acordo com a gestão da FGB. As lives também deverão ser simultâneas ou exclusivamente nas plataformas Youtube e Facebook do credenciado. Ainda é necessário que conste na legenda do conteúdo a frase “Edital Nº. 07/2020 – FestVida – Viva Aldir Blac” e as hashtags #LeiAldirBlanc #RioBranco #FGB.

Prêmios Arte e Patrimônio Cultural – Lançamento 02/10

O edital tem como objetivo a premiação de propostas de conteúdos artístisco-culturais digitais e/ou propostas de atividades presenciais com a finalidade de garantir o apoio financeiro total ou parcial, destinados a formação, produção, eventos/ações de natureza integradas, desenvolvimento, tais como workshops, seminários, ciclo de oficinas, palestras e debates, apresentações artísticas, publicações, pesquisas, aquisições, prêmios e outros eventos similares.

Podem participar entidades representativas de segmentos culturais, pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos de natureza cultural, pessoas físicas e grupos informais das diversas manifestações artístico-culturais da Área de Arte e Patrimônio cultural.

As inscrições serão no período de 7 de outubro a 15 de novembro, exclusivamente no endereço eletrônico [email protected], mediante envio de um único e-mail.

O valor total destinado a este edital é de R$ 2 milhões, divididos da seguinte forma: para área de Arte são R$ 32 mil para cinco projetos de entidades representativas de segmentos culturais, R$ 20 mil para 15 projetos de pessoas jurídicas, R$ 15 mil para 10 grupos informais, e R$ 10 mil para 39 pessoas físicas ou MEI. Para área de Patrimônio Cultural são R$ 50 mil para dois projetos de entidades representativas de segmentos culturais, R$ 15 mil para 24 projetos de pessoas jurídicas e grupos informais, e R$ 12 mil para 45 projetos de pessoas físicas ou MEI.

Prêmio Cores da Cidade – Lançamento 02/10

O Prêmio Cores da Cidade tem como objetivo fomentar a produção artística e fortalecer as identidades culturais de Rio Branco, como forma de compensar os efeitos da pandemia. As obras devem ser inéditas, dentro das técnicas pintura e mistas, desenho, escultura, gravura, mural, instalação, objeto e fotografia.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas residentes da capital acreana. O edital é no valor de R$ 52 mil, e premiará três candidatos por categoria, totalizando 24 pessoas. O investimento será dividido da seguinte forma: R$ 3 mil para o 1º lugar de cada categoria, R$ 2 mil para o 2º lugar e R$ 1,5 mil para o 3º colocado.

As inscrições ocorrerão no período de 7 de outubro a 16 de novembro. Os participantes das categorias pinturas e técnicas mistas, desenho, escultura, gravura e objeto deverão entregar as obras e os documentos na sede da FGB. Já os das categorias mural, instalação e fotografia deverão enviar as obras e documentos exclusivamente via endereço eletrônico ([email protected]).

Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura – Lançamento 01/10

O Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura é uma homenagem ao jornalista, pintor, escritor, advogado, caricaturista, poeta, constista, escultor, chargista e grande agitador cultural acreano Garibaldi Brasil, e objetiva premiar textos escritos e falados em língua portuguesa nas seguintes categorias literárias: poesia fala, poesia fala em vídeo, microconto, crônica, memórias e causos, conto, dramaturgia e romance.

As inscrições serão no período de 6 de outubro a 14 de novembro, realizadas exclusivamente no endereço eletrônico [email protected], mediante envio de um único e-mail contendo toda a documentação necessária.

O valor destinado a este edital é de R$ 52 mil, e contemplará três candidatos por categoria, sendo R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º colocado, e R$ 1,5 mil para o 3º lugar.

Prêmio Mestres e Mestras da Cultura Popular Tradicional do Município de Rio Branco

O edital tem como objetivo fomentar o reconhecimento e a valorização dos detentores dos conhecimentos e expressões culturais populares e tradicionais que, por seus saberes e pelas suas formas de expressão, preservam a história e a memória rio-branquensee, fortalece o sentimento de identidade e pertencimento, por meio de premiação aos Mestres e Mestras da cultura local.

Ao todo, serão selecionados e premiado 22 Mestres e Mestras, que tenham mais de 50 anos, nas seguintes categorias: brincante da cultura popular/folguedos, ofícios tradicionais, griô de comunidades tradicionais de matriz africana, comunidades tradicionais ayahuasqueiras, comunidades indígenas, musicalidade tradicional, e em capoeira.

O valor destinado a esse edital é de R$ 220 mil, sendo R$ 10 mil para cada um, além de diploma de reconhecimento. As inscrições serão no período de R$ 6 de outubro a 16 de novembro, e devem serem entregues da sede da FGB, localizada na Rua Luiz Z. da Silva, nº 499 – Conjunto Manoel Julião.

Chamamento Público de Subsídio para Espaços Artísticos e Culturais – Lançamento 01/10

O objeto deste chamamento público é constituído por um requerimento de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas pelas medidas de isolamento social.

O subsídio é no valor de R$ 630 mil, sendo 90 contemplados no valor de R$ 7 mil, cada. O requerimento de participação deve ser entregue na sede da FGB (Rua Luiz Z. da Silva, 499 – Conjunto Manoel Julião) no período de 6 a 23 de outubro.