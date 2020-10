Petecão diz que “apanhou” de bolsonaristas por ter votado contra o Marco do Saneamento

O senador Sergio Petecão disse nesta quinta-feira (1) é contra a privatização da água no Brasil. Ele compara com a energia elétrica, que melhorou com a privatização mas ficou muito mais cara.

Ele disse ter “apanhado” -ou seja, foi muito criticado – de bolsonaristas por ter votado contra o marco regulatório do saneamento básico, conjunto de regras que preparam os sistemas para concessão à iniciativa privada.

Em entrevista à Radio Difusora, ele falou dos investimentos que devem ser feitos nas infraestrutura do Acre e citou R$500 milhões que serão aplicados em várias obras, incluindo um viaduto na Corrente, em Rio Branco.

Sobre as eleições, ele disse que não se deve fazer desta a última campanha da vida. “Seja lá quem for o prefeito nós teremos que ajudar”, disse, referindo-se ao trabalho das bancadas parlamentares.