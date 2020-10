A Justiça Eleitoral Brasileira disponibilizou uma nova versão do e-Título no fim de setembro que possui mais funcionalidades, incluindo a possibilidade de o eleitor justificar sua ausência nas Eleições 2020, de 15 de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno). O recurso ficará disponível do primeiro dia de cada votação até 60 dias após a realização de cada pleito.

Todos os eleitores que não comparecerem às urnas, por estar fora do domicílio eleitoral ou impedidos de ir até suas seções, poderão usar o aplicativo para fazer a justificativa.

O app e-Título é gratuito e pode ser baixado diretamente pelas lojas Play Store e App Store. Os cidadãos só devem prestar a atenção para não baixar aplicativos fraudulentos. É necessário verificar o desenvolvedor do app: Justiça Eleitoral Brasileira Social (Android) e Tribunal Superior Eleitoral (iOS).

A app ainda permite ao cidadão gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da Justiça Eleitoral.