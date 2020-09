O governador Gladson Cameli, ao final desta eleição municipal, seja qual for o resultado, não pode deixar de fazer uma mudança radical na distribuição de espaços dentro da sua administração. Hoje, estes espaços funcionam como uma espécie de capitanias hereditárias, cada uma com o seu donatário. É muito comum se ver secretários e mesmo ocupantes de CECs, ter mais compromisso e lealdade com o dirigente partidário que o indicou, de que com o próprio governador. Existe um descompasso muito grande na correlação de forças dos que ocupam cargos de confiança na sua gestão. É ilógico que, partido nanico, sem um deputado estadual, tenha mais cargos dentro do seu governo. Quem vota nos seus projetos são os deputados estaduais. O que se nota são partidos grandes e de maior número de deputados federais, com senador, e parlamentares estaduais, tendo pouco espaço na máquina estatal. Nada justifica essa distorção. É essencial que forme um novo governo apenas com aqueles que vão estar no seu projeto político em 2022. Com este governo, como está posto, o Gladson não conta com a metade caso decida embarcar num projeto de reeleição em 2022. Toda e qualquer nomeação de secretário deveria ter passado pelo crivo da sua confiança, mas isso não aconteceu, foi recebendo os nomes e nomeando. Ou dá um novo formato político ao governo ou sempre vai contar com bolsões de resistência em setores governamentais, como acontece no momento. Ou acaba com as capitanias hereditárias, ou os seus donatários acabam com ele. Não existe alternativa se quiser se cercar de aliados confiáveis, em 2022.

BIG DATA RECORD

Hoje é dia da divulgação da pesquisa para prefeito de Rio Branco. É natural em toda pesquisa que se sucede a outra, que os números mudem. Os esperneios são normais, sempre vai haver um descontente reclamando. Não é de se admirar se as posições na pesquisa vierem mudadas.

NADA QUE FUJA A LÓGICA

Só não pode ser algo que fuja à lógica, como quem está lá embaixo, aparecer nas cabeças.

ÁGUA DE MORRO ABAIXO

Nenhum candidato aposte as suas fichas em resultado das pesquisas. Pesquisa não elege ninguém. A campanha é que vai decidir. Numa campanha, quando o candidato vira moda, é como água de morro abaixo, não tem quem contenha. E a eleição é certa, é só abrir a urna.

QUESTÃO DE COMPETÊNCIA

Numa campanha, quem melhor souber mexer com o sentimento do eleitor, passar a confiança de que pode resolver os problemas da cidade, este, com certeza levará vantagem. Porque o que se discute numa eleição não é apenas o que foi feito, mas o que deixou de ser feito.

ATÉ QUE PONTO

Os seus adversários acreditam que, o candidato a prefeito da capital, Minoru Kinpara (PSDB), deu uma freada no crescimento da sua candidatura. Vamos esperar as próximas pesquisas de institutos diferentes. Costumo encarar o desempenho de um candidato pela pluralidade dos fatos. Não embarco nunca na teoria do achismo, mas em cima de dados científicos.

CHUVA DE COMENTÁRIOS

Ontem, havia uma chuva de comentários por causa do adiamento desta pesquisa. Como não comento ilações, não vou citar, vou esperar a publicação, e que os boatos não se confirmem.

DADO DE FORA

Na pesquisa da BIG DATA sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul o quadro veio com uma nova configuração, com um novo líder, o professor Zequinha (PROGRESSISTAS). Mas dados importantes ficaram de fora, como as Vilas Santa Luzia e Lagoinha, não pesquisadas.

OUTRO DADO

Cruzeiro do Sul tem áreas de muitos votos que as pesquisas não captam, porque são feitas apenas na área urbana, que são as áreas ao longo do Juruá, aonde o MDB é muito forte.

ABRIU COM CARREATA

O candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), deu a largada oficial ontem á sua campanha, sendo recebido no aeroporto com uma carreata pelos apoiadores.

APOSTA ERRADA

O Tião Bocalom tem um eleitorado cativo, é aposta errada que se encontra fora da disputa.

NÃO APONTARIA NINGUÉM

Fica muito claro nesta disputa pela prefeitura de Rio Branco de que, pelo menos quatro nomes, iniciam com chance a campanha, fora disso fica por conta das paixões políticas.

FICA DIFÍCIL

Você pode apontar no início de uma campanha pontos que possam beneficiar este ou aquele candidato, quem tem uma maior estrutura, mas eleição é emoção, e emoção é difícil medir.

DEIXAR DE PATINAR

Dirigentes do MDB esperam que, na segunda quinzena de outubro o candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB), pare de patinar nos números, porque é um tempo necessário para que amplie sua presença nos bairros. Não esperam um avanço antes disso.

NÃO É DAS MELHORES

A divulgação da candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) pode ser considerada tímida.

PARECE INEVITÁVEL

Para a eleição de 2022, um quadro parece muito nítido, o de que se o governador Gladson Cameli for disputar a reeleição a sua chapa deve vir com o nome de outro vice. Não há mais clima para repetir o cenário que se formou até aqui, e bisar a vice com o Major Rocha (PSL).

NOME DA CONFIANÇA

E pode-se explicar isso. Caso o Gladson Cameli se reeleja em 2022, e se quiser em 2026 tentar uma vaga no Senado, terá que se afastar do cargo e o vice assumirá o governo. E neste caso o vice terá que sair de sua escolha pessoal, alguém da extrema confiança. Nada mais lógico.

NÃO FICOU SURPRESO

O senador Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que não lhe causou surpresa o fato do professor Zequinha (PROGRESSISTAS) aparecer liderando a pesquisa para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Revelou que, nas visitas que fez deu para sentir o crescimento do Zequinha.

COMPLETAMENTE TRANQUILO

Já o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) não se mostrou desolado por o filho Fagner Sales (MDB) aparecer em terceiro lugar, por a pesquisa ter sido restrita apenas à área urbana, e de menor amplitude que as pesquisas de mais densidade, que colocam o Fagner em primeiro lugar.

QUESTÃO DE HONRA

A eleição para a PMRB virou uma questão de honra para o governador Gladson Cameli. Não esperem ao contrário, vai jogar todo o seu prestígio para levar ao segundo turno a sua candidata à PMRB, Socorro Neri. Uma derrota da prefeita teria reflexos negativos para 2022.

SÓ UM PONTO FORA DA CURVA

Pelo fato de disputar a reeleição no poder e devido ao fato de ser a candidata do governador Gladson Cameli são indicativos que, dificilmente, a Socorro Neri não estará no segundo turno. Ao não ser que durante a campanha aconteça um ponto fora da curva e lhe prejudique.

FORA DE COGITAÇÃO

Qualquer euforia de que a eleição para a PMRB pode ser decidida no primeiro turno, a fala fica na conta da euforia política, porque as demais candidaturas são fortes. E todas as pesquisas publicadas até o momento mostram uma diferença muito pequena entre os candidatos.

COMO DEVE SER

O candidato a prefeito da capital, Jarbas Soster (AVANTE), continua fazendo uma campanha como deve ser, mostrando as mazelas da cidade. E este é o papel de candidato da oposição à atual gestão. Quem tem de mostrar o que foi feito na cidade são os aliados da prefeita.

NADA PESSOAL

As críticas devem ser direcionadas aos problemas da gestão, não podem ser fulanizadas.

É UMA GUERRA

São 536 candidatos disputando 17 vagas de vereadores na Câmara Municipal de Rio Branco. Destas 17 vagas, pelo menos seis dos atuais vereadores devem se reeleger, então, na verdade seriam 11 as vagas a serem ocupadas. Por tudo isso, a eleição para vereador é uma guerra.

PREPARAR O PALETÓ

Até sexta-feira deve sair oficialmente quem vai ocupar as vagas dos deputados cassados Dr. Juliana e Manuel Marcos, o recálculo dos votos já foi determinado ao TRE-AC pela desembargadora Denise Bonfim. Os caminhos apontam para Pedro Longo (PV) na ALEAC, e Léo de Brito (PT), na Câmara Federal. Longo vai para a base do governo, e Léo para a oposição.

FRASE MARCANTE

“A vitória tem mil pais, mas a derrota é órfã”. John Kennedy.